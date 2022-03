Mort-vivant : Une radio annonce la mort de Russel Crowe

Après les annonces de décès des stars sur le net, c'est une radio américaine qui a fait une bourde vendredi matin en annonçant la mort de l'acteur Australien après une chute mortelle.

Jeudi matin, la radio new yorkaise Z100 a annoncé en direct à l’antenne que Russell Crowe avait fait une chute mortelle en Australie. Une terrible nouvelle rapidement reprise par d’autres radios et qui s’est propagée par la suite sur le web.

Mis au courant de la rumeur, l’agent de l’acteur de 46 ans a alors publié aussi vite que possible un démenti déclarant: «Il est toujours vivant et il n'a pas fait de chute». Le prochain film de Russell Crowe, «The Next Three Days», sortira en novembre prochain et l’acteur sera là, en chair et en os, pour en assurer la promotion.