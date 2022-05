Nouveau sentier : Une randonnée à travers trois pays

LUXEMBOURG – Si on est ambitieux et bon marcheur, on peut le faire en une journée. Sinon, le nouveau sentier de randonnée de la région mosellane du Dreiländereck offre assez d'excursions ou d'étapes.

La randonnée passe par trois pays. ORT Luxembourg

Le Luxembourg compte un nouveau sentier de randonnée: le «Moselle³-Trail», abrégé M³ parcourt 33 kilomètres avec environ 1000 mètres de dénivelé à travers la région frontalière entre France, Allemagne et, bien sûr, Luxembourg. Avec beaucoup d'histoire européenne sur le parcours, le sentier passe par exemple par le musée de l'Europe à Schengen, le château des ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains et la chapelle de la Paix franco-allemande de Perl.

Sans oublier la nature. Le randonneur pourra ainsi voir le Stromberg parès de Schengen et Contz-les-Bains, le Hammelsberg près de Perl et Apach ou encore les priaires calcaires de Montenach.

Le seintier a été inauguré dimanche. Il est le fruit de la collaboration transfrontalière de l'Office Régional du Tourisme - Région Moselle Luxembourgeoise et du Centre Européen Schengen a.s.b.l., du côté luxembourgeois, en Allemagne et en France, la commune de Perl, la Maison de la Nature du Pays de Sierck et Trois Frontières Tourisme ont collaboré.

Pour plus d'informations sur le trail et pour savoir où faire une halte en cours de route, cliquez ici.