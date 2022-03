Agriculture au Luxembourg : Une récolte «correcte», des prix un peu en baisse

LUXEMBOURG - La sécheresse et les épisodes de canicule ont eu un impact différent selon les régions du pays.

«La récolte 2019 a été correcte, avec des disparités selon les régions du Grand-Duché», a indiqué ce mercredi, Romain Schneider, ministre LSAP de l’Agriculture. Confronté à la sécheresse et à plusieurs épisodes de canicule, l’ouest du pays s’en est mieux sorti que l’est, où les pluies ont été plus faibles et où les sols sont moins profonds.

«Le rendement global se situe néanmoins dans une bonne moyenne, avec quelque 7 tonnes récoltées par hectare, que ce soit pour l’orge, le froment, le seigle, l’avoine et le triticale», a expliqué Steve Turmes, directeur de la Coopérative des producteurs luxembourgeois de semences (LSG). La qualité et la quantité de l’orge, en particulier, ont été au rendez-vous, car cette céréale est la première à être récoltée. Elle n’a donc pas subi les effets négatifs de la sécheresse.

Le colza, en revanche, a eu un rendement plus faible que les années précédentes (entre 3 et 3,5 t/ha), à cause des températures élevées. «Les prix sont trop bas parce que les stocks sont élevés un peu partout, a souligné de son côté Klaus Palzkill, de la coopérative Versis (groupe Verband). Par conséquent, les revenus des agriculteurs ont souffert, les ventes couvrant souvent à peine les coûts d’exploitation».