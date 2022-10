Au Luxembourg: Une récolte de miel mi-figue, mi-raisin cette année

Freinée dans un bel élan, la récolte de miel de cette année aura été plutôt correcte. «Elle a été très bonne au printemps, puis celle d'été est arrivée plus vite que prévu avec la sécheresse, les fleurs ont vite séché. Et il a fait chaud et sec lors de la floraison des tilleuls», relate Hugo Zeler, apiculteur de Hunnegkëscht, qui loue et gère une centaine de ruches pour le compte d'entreprises.