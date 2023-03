Yuriko Backes: «Une réforme de notre système fiscal reste indispensable»

Yuriko Backes : En octobre dernier lors du dépôt du budget, j’avais pris l’engagement de proposer des allègements fiscaux si la situation budgétaire s’améliorait. Dans l’intervalle, les prévisions du Statec, les indicateurs économiques des organisations internationales et la situation budgétaire nationale nous ont confirmé qu’il y avait effectivement une latitude pour débloquer des fonds pour des allègements, sans mettre en péril notre engagement de rester en dessous de la limite des 30% de dette publique par PIB. N’oublions pas que nous nous trouvons dans une situation de polycrise, et que préserver le pouvoir d’achat des ménages demeure une des priorités du gouvernement.

Il s’agit d’un accord entre le gouvernement et les partenaires sociaux et lors des discussions à la Chambre, suite à la signature de l’accord tripartite, la plupart des partis ont exprimé leur soutien aux mesures du Solidaritéitspak 3.0. Il fallait réagir pour maintenir le pouvoir d’achat des citoyens. Comme je viens de le préciser, j’ai pris l’engagement de proposer des allègements fiscaux au mois d’octobre déjà, sous condition que les critères soient réunis pour le permettre. Le gouvernement aurait pris les mêmes décisions en dehors d’une période électorale.

L’objectif premier des mesures sur l’énergie, mises en place en septembre 2022, était d’essayer de maîtriser l’inflation au Luxembourg et je constate que cela a fonctionné. En effet, le niveau d’inflation en 2022 au Luxembourg était le plus bas d’Europe. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, ensemble avec les partenaires sociaux, de reconduire ces mesures en 2024. D’après les calculs du Statec, la prolongation des aides sur l’énergie devrait ramener l’inflation à 2,8% en 2024, avec une seule tranche indiciaire au quatrième trimestre de l’année. Cette mesure permet donc d’assurer une certaine prévisibilité qui est essentielle dans un contexte économique et financier toujours incertain.