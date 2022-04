Au Luxembourg: Une réforme qui veut doper l’esprit d’entreprise

«La réforme du droit d’établissement stimulera l’esprit d’entreprise et dynamisera le développement du secteur des petites et moyennes entreprises». Voici la promesse du ministre DP des Classes moyennes, Lex Delles, ce jeudi matin, en présentant le nouveau cadre juridique. Parmi les nouveautés introduites par le texte, la location courte durée, type Airbnb, sera encadrée. Un seuil cumulatif de trois mois sur une période d’un an à compter de la dernière location à une clientèle de passage sera introduit. Au-delà de ce seuil, il faudra disposer d’une autorisation d’établissement.