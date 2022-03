Aux Etats-Unis – Une reine de beauté se tue en tombant du 3e étage

Aux États-Unis : Une reine de beauté se tue en tombant du 3e étage

Zoe Bethel, sacrée Miss Alabama, est décédée des suites de ses blessures, après un tragique accident survenu en Floride, il y a dix jours.

Le monde des reines de beauté américaines est une nouvelle fois frappé par le deuil: après le suicide de Cheslie Kryst, ex-Miss USA à New York fin janvier, c'est Zoe Bethel, couronnée Miss Alabama for America Strong en 2021 qui a perdu la vie. «Le vendredi 18 février, vers 5h30, à Miami, en Floride, Zoe Sozo Bethel est passée de cette vie à la suivante après avoir succombé à ses blessures», a indiqué sa famille dans un communiqué.

Le 11 février dernier, les secours de Miami ont été appelés pour une éventuelle tentative de suicide, ont déclaré les autorités au magazine People. Une première supposition car les témoins avaient indiqué que la jeune femme de 27 ans était «tombée d'une fenêtre du 3e étage». Admise à l'hôpital dans un état critique, elle avait été placée dans le coma et a finalement succombé à ses blessures.

Après une enquête et une autopsie, la police a conclu qu'elle était décédée d'un traumatisme mais qu'il s'agissait «d'un accident tragique» et qu'aucun acte criminel n'était envisagé. La jeune femme était engagée dans de nombreuses associations conservatrices et luttait notamment contre l'avortement.