En Italie : Une religieuse interrompt un baiser entre deux femmes

La bonne sœur n'a pas apprécié que les actrices Serena de Ferrari et Kyshan Wilson s'embrassent pour un shooting photo, à Naples.

«Qu'est-ce que vous faites? C'est le diable!»: une nonne assez âgée a interrompu un shooting en début de semaine, dans un quartier de Naples. Serena de Ferrari et Kyshan Wilson - qui jouent dans la série «Mare Fuori» – s'embrassaient sous l'œil du photographe pour le magazine Not Yet.