Nouvelles sorties : Une rentrée riche en émotions sur grand écran

Dans les nouveaux films de cette semaine, les cinéphiles retrouvent entre autre Jennifer Aniston, Angelina Jolie, Clovis Cornillac et Jean Dujardin.

Salt

Comptant parmi les meilleurs agents de la CIA, Evelyn Salt (Angelina Jolie) voit sa vie basculer lorsque sa hiérarchie lui demande de procéder à l'interrogatoire d'un espion présumé. Accusée devant ses collègues d'être un agent double travaillant pour le compte de la Russie, elle commence une cavale durant laquelle se succèdent courses-poursuites, cascades et règlements de compte, sur fond de menace visant le président russe en visite aux États-Unis.

Habituée aux films d'action, Angelina Jolie se révèle convaincante dans son rôle de femme forte dans un film au scénario solide, à défaut d'être original.

De Philip Noyce (USA, 1H41, avertissement public sensible) avec Angelina Jolie et Liev Schreiber.

Le bruit des glaçons

Charles (Jean Dujardin) est un écrivain alcoolique en mal d'inspiration, qui consomme une douzaine de bouteilles de vin blanc par jour. Quitté par sa femme, qui emmène leur fils avec elle, il ne sort plus de chez lui. Débarque alors, au sens propre, son cancer (Albert Dupontel), avec lequel il se lance dans une joute oratoire fait de bons mots et de dialogues finement écrits et teintés d'humour noir.

De Bertrand Blier (France, 1H27) avec Jean Dujardin, Albert Dupontel.

600 kg d'or pur

Un groupe d'aventuriers décide de faire le casse d'une mine d'or en Guyane. Opération réussie, avec à la clef six cents kilogrammes d'or, mais leur fuite ne se déroule pas comme prévu: leur hélicoptère doit atterrir en urgence et les voilà perdus en pleine jungle. Outre le poids de leur butin devenu fardeau, ils doivent composer avec un environnement hostile et des poursuivants sur leurs traces.

D'Eric Besnard (France, 1h40) avec Clovis Cornillac et Audrey Dana.

Une famille très moderne

Kassie est une new-yorkaise célibataire, intelligente et dynamique. En dépit des avertissements de son meilleur ami Wally, elle décide de faire un enfant seule, après avoir trouvé le donneur idéal: le charmant Roland. Alors qu'elle organise une fête pour célébrer sa future insémination, Wally, complètement ivre, procède à un échange de dernière minute qui va mettre à mal l'organisation de la future mère. Le lendemain, après avoir cuvé, Wally a tout oublié mais, sept ans plus tard, lorsque Kassie revient à New York avec son fils, Wally réalise qu'il y a une troublante ressemblance entre le petit garçon et lui.