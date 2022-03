Finance au Luxembourg – «Une réputation de paradis fiscal met du temps à disparaître»

À l’occasion de révélations comme LuxLeaks et OpenLux, le Luxembourg a régulièrement été pointé à l’étranger ces dernières années pour sa fiscalité avantageuse. Le terme de «paradis fiscal» revient régulièrement. Mais les autorités le récusent désormais. Si des efforts de transparence ont été lancés au niveau européen en 2000, c’est la crise financière de 2008 qui a «renforcé et accéléré le mouvement», explique le ministère des Finances. L’année suivante, le Grand-Duché a accepté de rejoindre le standard d’échange de renseignements de l’OCDE. Cela s’est concrétisé par l’échange automatique d’information, effectif depuis 2015.

«Les critères qui font un paradis sont notamment l’absence de ponction fiscale, le secret bancaire ou l’absence d’échange d’informations. Or, tout cela n’a pas ou plus cours au Luxembourg», renchérit Nicolas Mackel, CEO de Luxembourg for finance, l’agence de développement de la Place financière. Selon lui, le pays «a tout fait pour ne plus répondre à la définition de paradis fiscal». L’évolution n’est pas que nationale, puisque «l’environnement fiscal a beaucoup changé au niveau de l’UE et de l’OCDE, à tel point qu’il est difficile d’imaginer qu’un pays membre de ces organisation soit un paradis fiscal».