Elections communales au Luxembourg: Une résidente d'origine taïwanaise snobée lors de son inscription

Elle a toutefois été moins enthousiaste lorsqu'elle a saisi ses données sur le site Myguichet.lu pour s'inscrire sur les listes électorales, raconte cette habitante de la capitale. L'option qui s'est présentée à elle dans le menu déroulant du champ du pays d'origine l'a mise en colère : «Il y avait écrit “Chine (Taïwan)“. Ces derniers temps, cela m'arrive de plus en plus souvent en Europe», explique Gwendolyn. Que ce soit lors de l'enregistrement d'un domicile, de la réservation d'un vol ou de l'ouverture d'un compte bancaire, elle ne peut souvent plus dire «Taiwan» ou «Taiwan R.o.C.» (pour 'Republic of China', ndlr), comme c'était encore possible il y a quelques années. À la place, on lui propose des appellations comme 'Taiwan, province of China' ou justement «China (Taiwan)».