«Insulte envers le Prophète» : Une responsable indienne crée un tollé dans le monde musulman

Des commentaires de Nupur Sharma, la responsable du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP), suspendue dimanche, décrivant la relation entre le prophète Mahomet et sa plus jeune épouse, ont suscité l’indignation dans plusieurs pays du Golfe.

Les protestations se multiplient lundi dans le monde musulman après les propos de la porte-parole du parti au pouvoir en Inde jugés insultants pour l’islam. Des commentaires de Nupur Sharma, la responsable du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP), suspendue dimanche, décrivant la relation entre le prophète Mahomet et sa plus jeune épouse, ont suscité l’indignation dans plusieurs pays du Golfe, où travaillent des millions d’Indiens, ainsi qu’en Iran, en Algérie ou encore en Egypte.

L’Organisation de la coopération islamique (OCI), basée en Arabie saoudite et qui regroupe près de 60 pays musulmans, a fustigé dimanche les propos de la responsable indienne intervenant dans un «contexte d’islamophobie en Inde». Au Koweït, qui a convoqué dimanche l’ambassadeur d’Inde, un supermarché de la chaîne Al Ardiya Co-operative Society a décidé de boycotter les produits indiens. «Nous avons retiré les produits indiens», peut-on lire dans ce supermarché, où les sacs de riz et les étagères d’épices ont été recouverts de bâche.

«En tant que Koweïtiens musulmans, nous n’acceptons pas qu’on insulte le Prophète» a déclaré à l’ AFP le PDG de la chaîne, Nasser Al-Mutairi. Un boycott à l’échelle de tous les magasins de la chaîne de supermarchés, la plus grande du pays, est en discussions mais aucune décision n’a été prise, a indiqué à l’ AFP l’un de ses représentants. «Tous les pays musulmans devraient boycotter les produits indiens», estime Mutlaq Rashid, un client de 26 ans.

Cette vague de protestations intervient en parallèle de la visite du vice-président indien Venkaiah Naidu au Qatar pour renforcer les liens entre les deux pays. Le Koweït, le Qatar et l’Iran ont convoqué les ambassadeurs indiens pour réclamer des excuses. L’Arabie saoudite, qui a jugé «insultantes» les déclarations de la porte-parole Nupur Sharma, a appelé au «respect des croyances et des religions», tandis que Bahreïn et la Jordanie se sont félicités de la suspension dimanche de Mme Sharma. Le parti du Premier ministre indien Narendra Modi, régulièrement accusé de stigmatiser la minorité musulmane en Inde (environ 14% de la population), a indiqué dans un communiqué qu’il «respectait toutes les religions».