Luxembourg/France: Une retraite retardée pour certains frontaliers français

Comme les autres grandes villes françaises, Metz était noire de monde, jeudi, pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Entre 10 000 et 17 000 personnes, selon les syndicats, 8 000 selon la police, ont rejoint le cortège. «Si j'etais jeune travailleur de 30 ans, j’irais au Luxembourg», confiait Serge Chella employé dans la métallurgie. L’OGBL était aussi présent pour soutenir ses voisins. «On pense aux Français et à nos collègues frontaliers qui ont des carrières au Luxembourg et en France», indique Jean-Marie Drobisz.