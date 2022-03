Une révélation pour les accros du sport motorisé?

«GRAN TURISMO 5 PROLOGUE» - Le tout dernier volet de la série GT allie, pour la première fois, perspective cockpit et adversaires virtuels débrouillards.

La technologie permet des réalisations toujours plus proches de la réalité.

Plus de 70 autos (BMW, Mercedes ou Ferrari) sont au garage. Avant de pouvoir utiliser tous les véhicules, le joueur doit passer par quatre classes de performances et gagner les courses correspondantes. Le passage du permis de conduire a été supprimé.

Aux perspectives habituelles du conducteur (pare-chocs, etc.) vient s’ajouter, pour la première fois, la visualisation du cockpit où l’on aperçoit rétroviseurs, volant et tableau de bord. Jusqu’à 16 adversaires peuvent désormais s’affronter, défendant leurs positions avec plus d’agressivité qu’auparavant.

La commande faisant réagir chaque véhicule de façon différente est un plus. Bien que les circuits ne soient guère variés, les six versions proposées sont joliment conçues: on se retrouve par exemple dans les Alpes suisses ou à Piccadilly Circus (Londres).

Il n’y a toujours pas de gestion des dégâts simulant, lors d’accidents, la peinture rayée ou le bris de la vitre arrière. Même s’il n’existe pas non plus de boutique de tuning, il est quand même possible de modifier certaines pièces (pare-chocs, freins…).

L’absence de mode multijoueurs est décevante: il est impossible d’organiser un tournoi entre amis et encore moins de communiquer en ligne.

Guido Haus