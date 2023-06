En Moselle: Une rixe au couteau dans un café fait un blessé grave à Florange

La police a réussi à arrêter l'agresseur présumé un peu plus tard, quelques kilomètres plus loin, à Terville. La victime a été transportée à l'hôpital Bel-Air, à Thionville. L'agresseur présumé a lui aussi dû être soigné. Selon les premiers éléments de l'enquête, il souffrirait de troubles psychiatriques. L'immeuble où se sont déroulés les faits serait situé au cœur d'un environnement sensible, entre trafic de stupéfiants et tapage nocturne.