Proche-Orient : Une roquette de Gaza tombe sur Tel-Aviv

Une roquette tirée jeudi de la bande de Gaza a explosé pour la première fois près de Tel-Aviv, à 15 km au sud-est de la métropole israélienne, sans faire de blessé ni de dégât majeur.

Elle s'est abattue dans la région de Rishon LetZion, première colonie juive en Palestine à la fin du 19e siècle devenue la quatrième plus grande ville d'Israël (228 000 habitants), et située à 50 km au nord de la bande de Gaza. Selon les experts, le projectile - qui a atterri dans une zone inhabitée - pourrait être une roquette Fajr-5, de fabrication iranienne, qui a une portée maximale de 75 km.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a assuré, lors d'une conférence de presse télévisée, que l'aviation israélienne avait «provoqué des dégâts importants» aux sites de roquettes Fajr-5 susceptible «d'atteindre Tel-Aviv, la région environnante de Dan et au-delà plus au nord». La porte-parole de l'armée israélienne, Avital Leibovich, avait auparavant déclaré que «les sites de roquettes Fajr-5 du Hamas ont été très sérieusement touchés, de même que ses installations de production d'armements et ses dépôts d'armes».