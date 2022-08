Athlétisme: Une saison de tous les records pour la Luxembourgeoise Van der Weken

Elle tournait autour des 11"50 depuis plusieurs années sans jamais réussir à les dépasser et, en un été, Patrizia Van der Weken a couru douze fois en dessous de son ancien record. La sprinteuse a raboté plus de deux dixièmes à son record du Luxembourg du 100 m pour le porter à 11"29, a participé à ses premiers Mondiaux et se prépare maintenant pour les championnats d'Europe (15-21 août à Munich).