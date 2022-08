Tourisme au Luxembourg: Une «saison exceptionnelle» dans les campings

1 / 13 Les campings du Luxembourg font le plein, comme ici à Esch-sur-Alzette. Vincent Lescaut/L'essentiel Michael habite à Niederkorn et passe l'été au camping du Gaalgebierg. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«C’est fou cette année, il y a tout le temps plein de monde!», se réjouit Alain Goedert, président du syndicat d’initiative de Grevenmacher, qui gère le camping de la commune. Le site calme et propre, le long de la route des vins, affiche complet: «Mais il reste toujours quelques places pour les randonneurs qui débarquent avec leur tente». Ce camping profite de la fermeture d’autres sites. Certains clients ne sont pas touristes, mais résidents. «Nous venons ici depuis 48 ans, nous sommes les plus anciens du camping», lance fièrement Raymond, de Bertrange, qui passe «cinq mois par an» le long de la Moselle. «Le confort de la ville ne me manque pas, nous avons tout ce qu’il faut ici», assure-t-il.

À Esch-sur-Alzette, le camping du Gaalgebierg, ouvert toute l’année, accueille aussi quelques clients de longue durée, à l’image de Rosa: «Je travaille ici, mais les loyers sont trop élevés». Michael, un Allemand qui vit à Niederkorn, passe l’été au camping. «J’aime le calme et la nature. En plus, s’il pleut trop, je peux rapidement rentrer chez moi!». Marc Thomé, qui gère le site, parle d’une «saison exceptionnelle», avec toujours «au moins 110 des 120 emplacements occupés». Selon lui, «c’est lié au beau temps et à Esch2022». «Parfois, les gens doivent rester une seule nuit, mais finissent par passer une partie de la semaine».

La canicule n'a pas perturbé la saison

La clientèle vient «d’abord des pays voisins, mais aussi de plus en plus des pays scandinaves», selon Marc Thomé. Un constat partagé par Dominique Befort, secrétaire du camping de Wasserbillig: «nous voyons de plus en plus de Danois et de Finlandais», glisse celle qui a vu «une explosion du nombre de visiteurs en août». Les intéressés viendraient «d’abord pour le calme, avec des promenades et de la pêche». Dans son camping, Uli et sa famille, venus de Ratisbonne, en Bavière, «voulaient découvrir le pays» et ont enchaîné les visites et les randonnées.