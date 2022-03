A Contern – Une salle de sport submergée de dons pour les Ukrainiens

À Contern : Une salle de sport submergée de dons pour les Ukrainiens

CONTERN - Poussettes, vêtements, meubles affluent de tout le pays dans une salle de sport. Ils sont destinés aux réfugiés ukrainiens arrivés au Luxembourg. Surchargé la commune ne peut plus y recevoir de dons.

De tout le pays, ils viennent choisir quelques habits, trouver du lait pour bébé... Contern est loin d'être la seule commune à avoir lancé un appel aux dons, mais contrairement à d'autres, elle a choisi de ne pas les envoyer vers la frontière ukrainienne. Une intuition de la Bourgmestre Marion Zovilé-Braquet qui a senti que certains en auraient besoin à leur arrivée ici. «Par moments, il y a presque 100 personnes et 50 enfants qui s'amusent avec les jouets. Cela fait du bien», confie la bourgmestre. Les trois bureaux libérés au départ ont été remplis en 24h. Il a fallu investir le hall sportif, et trouver un nouveau lieu pour les entrainements.

«Toutes les cinq minutes, une voiture arrive et nous donne des choses. Je dois dire un énorme merci à notre population». Et les dons viennent aussi d'ailleurs. Le Lieu a connu un tel succès que la commune a annoncé lundi ne plus être en mesure d'y recevoir de nouveaux dons. «Jusqu’à nouvel ordre, nous ne pouvons malheureusement plus accepter de dons. Notre ancien hall sportif sera toutefois ouvert comme d’habitude pour les personnes qui souhaitent aider au tri et pour les réfugiés ukrainiens qui veulent venir chercher des biens de nécessité», précise le communiqué. La commune communiquera via différents moyens de communication (Facebook, site web, app) dès qu'elle sera en mesure d'à nouveau accepter des dons.