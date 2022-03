Méthode Tabata : Une séance de sport qui dure 4 minutes

Pompes, abdos et sauts... La méthode Tabata émerge en Europe et séduit surtout ceux qui n'ont pas le temps de faire de l'exercice.

La semaine dernière, une ­étude de l’Université de l’Utah nous rappelait que des efforts courts mais soutenus étaient aussi efficaces que de longs entraînements. Pourtant, aujourd’hui encore, peu de pratiques sportives s’accordent avec un emploi du temps surchargé. Or, la dis­crète méthode Tabata, qui émerge en Europe, souscrit justement à cette condition.

Le tour est joué en 20 secondes d’exercices sollicitant un grand nombre de groupes musculaires (pompes, squats, sprint, etc.) puis une phase de récupération de dix secondes. Le tout répété huit fois. La formule, mise au point par un chercheur japonais qui lui a donné son propre nom en 1996, s’adresse aux chevronnés.

Tout en intensité

Mais tout un chacun peut aussi s’y adonner chez soi pour entraîner l’endurance et brûler des calories. Pas besoin d’accessoires: le poids du corps suffit à ­corser les exercices. La clé de la réussite? Respecter le chronomètre et être dynamique durant la phase de travail. Venu de Los Angeles, il y a aussi le bokwa.

Contraction de «boxe» et de «kwaïto» (une danse sud-africaine), cette activité commence à se faire une place dans les fitness. Son concept se veut original: il s’agit de tracer au sol avec ses pieds... des lettres et des chiffres. Chacun y mettra l’intensité qu’il veut, et improvisera les mouvements de ses bras.