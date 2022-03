Patrimoine : Une seconde jeunesse pour les vieilles pierres

LUXEMBOURG - Ce week-end, Maïté

Lemogne sera sur le pont pour les Journées du patrimoine.

L'essentiel: Jeune architecte, pourquoi préférez-vous conserver le vieux que dessiner des bâtiments modernes?

Maïté Lemogne: J'ai dessiné du très moderne quand j'ai travaillé pour Norman Foster, à Londres. Mais je me suis toujours plainte de la façon dont on traitait notre patrimoine au Luxembourg. Donc c'était logique de revenir pour essayer d'attirer l'attention de mes compatriotes sur les beautés qu'ils ne voient pas souvent. Et ce en dessinant du moderne autour de l'ancien.