En Turquie : Une seconde mine en dérive à proximité des côtes

Une nouvelle mine a été découverte au large d'Igneada, dans le nord-ouest de la Turquie. Une première mine était déjà apparue à l'entrée du Bosphore, samedi.

Entretien avec les Ukrainiens et Russes

Ankara a indiqué s'être entretenu avec les autorités ukrainiennes et russes et poursuivre «sa coordination avec elles à ce sujet». Les autorités turques ont mis en garde il y a quelques jours contre le risque émanant de mines en provenance large des côtes ukrainiennes, qui pourraient s'être désamarrées à cause d'une tempête, en publiant un message sur le système maritime d'alerte NAVTEX.