Au Luxembourg - Une seconde vie offerte à 2 000 vélos à la Belle Étoile

«Les deux premiers jours, on a vendu 975 vélos. On va du vélo électrique au VTT, en passant par le vélo de course. Il y a de beaux petits bijoux, comme ce Cannondale qui, neuf, coûte près de 8 000 euros. Ici, il est proposé par un particulier en occasion à 2 200 euros. Au Luxembourg, les vélos de course sont bien entretenus et on peut faire de très belles affaires».