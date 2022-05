Polémique : Une sénatrice mosellane accusée d'avoir embauché son conjoint

SARREBOURG – Mise en cause par l'hebdomadaire Marianne, la centriste Christine Herzog plaide la bonne foi et une erreur d'une de ses collaboratrices.

Dans un article publié le vendredi 13 mai, l'hebdomadaire Marianne accuse la sénatrice mosellane, Christine Herzog, d'avoir embauché comme collaborateur parlementaire un homme présenté quelques mois plus tôt comme son conjoint, Norbert Chetail. Une pratique interdite depuis l'affaire Fillon et les lois de moralisation de la vie politique, en 2017.

L'élue sarrebourgeoise, également conseillère départementale, se défend bec et ongles contre ces accusations. Elle reconnaît que Norbert Chetail a bien été embauché à mi-temps, mais nie qu'il soit son conjoint, même si ce dernier a été déclaré comme tel auprès du Sénat. «C'est une erreur de ma collaboratrice, plaide-t-elle. Norbert Chetail (…) est venu au Sénat me rendre service, en me ramenant des documents dans ma propre voiture. Pour qu’il puisse entrer, elle lui a fait un badge visiteur-conjoint, parce qu’il n’y avait pas d’autres cases (…). C’est une erreur qu’elle a reconnue. Quand je l’ai su, le Sénat en a été avisé, la situation a été régularisée et le badge rendu rapidement».