«Peine de mort» : Une séquence de «TPMP» suscite l'indignation

En plein procès Lelandais, des chroniqueurs de l'émission de «C8» veulent «rouvrir le débat sur la peine de mort». Les internautes sont choqués... ou d'accord.

«Les gens qui touchent aux enfants ou les violeurs, ils n'ont rien à faire avec nous. T'as pas à être réinséré, crève en prison», lance d'abord Raymond Aabou appuyé par Benjamin Castaldi qui estime «qu'il y a 7 chances sur 10 qu'ils recommencent à leur sortie». L'ex-présentateur de «Secret Story» va encore plus loin par la suite, justifiant à demi-mot la vengeance sans passer par la case justice.

«Les enfants et les vieux, ça devrait être des cas à part. Si c'était ma fille, j'aurais tout fait pour qu'il n'aille même pas au procès. Je m'en serais occupé avant», avoue-t-il. «Non, il ne faut pas inciter les gens à se faire justice eux-même», tempère Cyril Hanouna avant que le débat ne prenne une tournure encore plus inquiétante, suite à l'intervention de Matthieu Delormeau.

Reste que cette séquence a suscité l'indignation de nombreux internautes: «Je sais pas pourquoi on s’emmerde avec des procès, des tribunaux et tout alors qu’avec des p’tites pancartes c’est quand même beaucoup plus simple», ironise un journaliste. D'autres vont jusqu'à qualifier les chroniqueurs pro-peine de mort de «crétins».