Biodiversité stupéfiante – Une série incroyable de découvertes d’espèces nouvelles

En Birmanie, une «séquence incroyable de découvertes» a commencé en 2010 avec le rhinopithèque de Stryker, petit primate noir connu sous le nom du «singe qui éternue», a indiqué le groupe de protection de la nature Fauna and Flora International. Pendant ces dix ans, qui ont vu la dissolution de la junte birmane et l’ouverture du pays – avant un coup d’État début 2021 -, des scientifiques du monde entier ont pu parcourir les forêts tropicales, explorer les grottes, descendre les rivières et se frayer un chemin à travers les formations rocheuses karstiques.