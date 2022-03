Télévision : Une série qui bat des records

Lancée le 20 mars dernier pendant l'offre de gratuité de «Canal+», «Validé» fait un véritable carton. La saison 2 est déjà confirmée.

«C'est la réalité, et c'est très édulcoré», a souligné Franck Gastambide, citant des meurtres ou des duels entre stars du rap français, comme Booba et Kaaris ou Fianso et Lacrim, lequel joue dans cette série inspirée d'«Entourage», de «Dix pour cent» ou de «Gomorra».

Sans spoiler le final choc de la série, Franck Gastambide a expliqué qu'il avait au départ prévu deux fins différentes. La seconde saison est d'ores et déjà en cours d'écriture, et le réalisateur des «Kaïras» et de «Taxi 5» a dévoilé qu'il s'agirait d'une suite et qu'il y serait encore question d'Apash.

Alors que le rap français est aujourd'hui un des plus influents au monde, Canal+ veut vendre la série à l'étranger sous le titre «All the way up».