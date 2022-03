Face à la pieuvre : Une série télévisée inspirée du livre Gomorra

Le premier épisode d'une série télévisée inspirée du livre «Gomorra», de Roberto Saviano, sera diffusé en Italie le 6 mai sur l'une des chaînes du groupe «Sky», ont annoncé les médias.

Roberto Saviano est journaliste et écrivain.

La série «Gomorra» compte douze épisodes et a déjà été vendue dans une quarantaine de pays dans le monde, dont la France. Réalisée par trois metteurs en scène - Stefano Sollima (qui avait réalisé la série «Romanzo criminale» en 2006), Francesca Comencini et Claudio Cupellini -, la série raconte la guerre entre deux familles mafieuses affiliées à la Camorra. Le scénario a été confié à pas moins de six personnes afin de retracer «toute la complexité du livre», selon l'un d'eux.