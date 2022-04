Télévision : Une série tunisienne sur la polygamie fait polémique

Diffusée pendant le ramadan, une série abordant des pratiques interdites par la loi tunisienne est accusée de «normaliser la culture de l’impunité».

Une série télévisée abordant la polygamie et diffusée pendant le ramadan suscite la polémique en Tunisie, pays arabe pionnier concernant les droits des femmes, où les unions multiples sont interdites depuis des décennies. Égrenant un chapelet, Wannas, le personnage principal de la série «Baraa» (ndlr: «Innocence»), réclame, dès le troisième épisode, de s’unir avec une deuxième épouse. Devant sa femme et ses enfants, il assure y avoir le droit au nom de la charia, la loi islamique, qui est, dit-il, «au-dessus de toutes les autres lois».

«Formes de violence contre les femmes»

Pour le PDL, «ces crimes» (ndlr: polygamie et mariage coutumier), passibles d’un an d’emprisonnement, sont réapparus dans la société tunisienne depuis l’arrivée au pouvoir en 2011 du parti d’inspiration islamiste Ennahdha. Le PDL, ennemi juré d’Ennahdha dont il réclame la dissolution, met en garde contre «une atteinte à la dignité de la femme au cas où les forces obscurantistes seraient à des postes de décision».

La polygamie et le mariage coutumier sont «des formes de violence contre les femmes» et leur évocation «normalise la culture de l’impunité», assure l’organisation Aswat Nissa (Voix des femmes), sur sa page Facebook. Cette ONG a demandé l’intervention de la Haute autorité de l’audiovisuel tunisien (Haica), une instance qui contrôle le contenu des médias.

Instruments pour débattre

À ses yeux, la polémique illustre plutôt «une hypocrisie sociale», parce qu’«on accepte de discuter de ces phénomènes en privé, entre amis, mais on s’indigne et on s’emporte quand on les évoque en public». Le sociologue dénonce «une instrumentalisation débile pour gagner des points sur le plan politique».