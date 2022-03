Une seule adresse pour vos feuilles de maladie

LUXEMBOURG - Basée au 125, route d'Esch,

la Caisse nationale de santé démarre dès le 1er

janvier. Mais que cela va-t-il changer?

Statut unique oblige, les sept caisses de maladie vont fusionner. Exit le distinguo entre ouvriers, employés, professions libérales et agriculteurs. Désormais, tout sera centralisé auprès de la Caisse nationale de santé (CNS) dont le siège sera établi dans le quartier de Hollerich.

Pas moins de 18 en fait dont six dans le sud du pays et deux dans la capitale. Outre des horaires d'ouverture élargis (8h30 à 11h30 et 13 à 16h), ces antennes locales pourront aussi rembourser les prestations, mais à hauteur de 100 euros seulement.