A l'horizon 2035-2040: Une «Silicon Valley» dédiée à la santé au Luxembourg

Prenez un terreau favorable, avec la House of BioHealth, l’Uni à Belval et le futur Südspidol. Ajoutez-y 150 entreprises actives dans le secteur de la santé du futur désireuses de se regrouper en un seul espace cohérent pour disposer des infrastructures adaptées et de l’interconnectivité souhaitée. Mélangez le tout et vous obtiendrez le «Health and Lifescience Innovation (HE:AL) Campus» appelé à s’établir sur la Zone d’activités à caractère régionale (ZARE) Sommet, à Esch-sur-Alzette.