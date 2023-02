Recherche : Une simple prise de sang pourrait suffire à repérer un cancer

Dépister de façon précoce les cancers

Mais la biopsie liquide recèle encore d'autres potentiels, certes bien plus incertains. «Il y en a un qui est vertigineux: c'est le dépistage précoce du cancer», s'enthousiasme Alain Thierry. Plusieurs équipes et biotechs y travaillent dans le monde. L'idée: pouvoir déceler une tumeur chez un individu en prélevant son sang, avant même que n'apparaissent des symptômes ou qu'elle soit visible sur une radio.

Un type de séquençage «extrêmement onéreux»

Récemment, les résultats d'une étude de la biotech américaine Grail ont été particulièrement remarqués: dans leur essai, une prise de sang a permis de détecter des cancers sur des individus de 50 ans et plus a priori sains. Plus de 6 600 personnes se sont soumises au test. Il y a eu une suspicion de cancer pour 92 d'entre eux. Au final, 35 ont effectivement eu un cancer confirmé dans l'année et 57 personnes ont donc cru à tort qu'elles en avaient un. Mais le test a permis de détecter 9 cancers qui n'auraient sans doute pas pu l'être par un dépistage classique précoce.