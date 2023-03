Crise au Luxembourg: «Une situation que le secteur de la construction n'a jamais connue»

La situation du secteur de la construction inquiète de plus en plus et la Chambre des métiers a lancé un cri d'alerte ce lundi, face à des «perspectives peu encourageantes», selon un communiqué publié en fin d'après-midi. La Chambre des métiers souligne «le risque d'une diminution considérable du niveau d'activité dans la construction, dont les contours se dessinent déjà». Inflation, prix de l'énergie, coût des matériaux et salaires et hausse des taux d'intérêt «ont entraîné une réduction massive des investissements dans la pierre», alerte la Chambre des métiers.