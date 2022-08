Vidéosurveillance au Kirchberg : Une société de sécurité avait accès aux images d'un hôtel

Comment se fait-il qu'une société de sécurité privée ait eu accès aux images de l'entrée de l'hôtel? Henri Kox explique que le propriétaire de l'ECCL pouvait, en parallèle de la police, utiliser les caméras au titre de la «sécurité des usagers ainsi qu'à la prévention des accidents», dans le cadre de l'article 10 de la loi Informatique et Libertés du 2 août 2002. «L'art. 43bis de la loi du 18 juillet 2018 sur la police grand-ducale stipule que la zone Visupol existante doit être réévaluée et autorisée, note le ministre. Lors de cette réévaluation, la police a remarqué que les images étaient également visionnées par une société de sécurité privée. Elle a attiré l'attention sur le problème, de sorte que l'autocontrôle a fonctionné».

Pour l'avenir, le ministre explique qu'il est nécessaire d'analyser quelles caméras de la zone «ECCL» peuvent être utilisées, à quelles fins, et comment la répartition des tâches et des responsabilités peut être encadrée. «La solution technique, à savoir si l'on peut utiliser une seule et même caméra à deux fins ou s'il n'est pas plus facile de mettre en place deux systèmes complètement séparés, est examinée par la police, dit-il. Plusieurs réunions de travail ont été convoquées entre les acteurs concernés au cours de cet été».