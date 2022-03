Paris : Une soirée interdite aux moches

Surfant sur la vague actuelle du paraître et de la «bogossitude», un organisateur met sur pied une soirée où les participants seront sélectionnés en fonction de leur beauté.

Envie de passer une soirée réservée uniquement aux beaux? Pour figurer parmi les 600 invités à cette party baptisée «Très Select» , il faut envoyer sa photo et espérer décrocher le plus grand nombre de votes des internautes. Le lieu de la soirée tout comme la date sont tenus secrets.

Cette fête aura lieu fin juin et le lieu de rendez-vous sera communiqué par courrier aux petits veinards qui auront été choisis. Cette clique de beaux et de belles sera ensuite emmenée en limousine et pourra festoyer sans crainte d’être importunée par des personnes dont la beauté ne serait qu’intérieure.