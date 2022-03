Une soirée pour apprendre à tirer un feu d'artifice

DUDELANGE - Les

fêtes approchent à grands pas. C'est le

moment de se préparer au mieux à tirer son propre feu d'artifice.

Un spectacle pyrotechnique qui n'aura de festif que l'aspect. En effet, le projet du patron de la société Ballone a avant tout pour but de sensibiliser le public sur l'art et la manière de tirer un feu d'artifice sans risque.

«Nous proposons de former les gens afin qu'ils puissent tirer leur feu d'artifice sans difficulté et sans risque de provoquer un accident», insiste Nevio Salciccia.

Tiré depuis le boulodrome de Dudelange vendredi en huit à partir de 19 h, ce feu d'artifice un peu particulier sera l'occasion pour les invités de discuter avec des professionnels du métier et même de prendre rendez-vous à domicile.

«Nos équipes seront présentes sur place. À partir d'un certain montant d'achat de fusées, elles se déplaceront à domicile afin de prodiguer leurs conseils et de trouver l'endroit le plus sûr pour lancer un feu», poursuit Nevio Salciccia.