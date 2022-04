Au Luxembourg – Une solution clé-sur-porte pour des logements à prix abordable

«Win-win pour les locataires, les propriétaires et les communes»

En 2018, le nombre de logements mobilisés grâce à la gestion locative sociale n’était «que» de 714. Un an plus tard, ce chiffre est monté à 845 (+19%) pour culminer à 1 073 (+10%) en 2021. «Avec plus de dix ans d’expérience, notre outil a prouvé son efficacité», souligne Henri Kox, ministre du Logement. «C’est un instrument win-win pour les locataires, les propriétaires et les communes». 37 partenaires conventionnés (Caritas, la Croix-Rouge, Inter-Actions, Femmes en détresse…) sont aujourd’hui actifs dans la gestion locative sociale.