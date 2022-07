Fusillade du 4-Juillet : Une somme phénoménale récoltée pour Aiden, devenu orphelin

Un petit garçon de 2 ans a perdu ses deux parents lors de la tuerie de Highland Park, lundi. Une collecte de fonds lancée pour lui venir en aide a déjà récolté plus de 18 millions de dollars.

Quand les premiers coups de feu ont retenti, le lundi 4 juillet lors d’un défilé pour la fête nationale américaine , les spectateurs ont pris la fuite. Derrière eux, ils ont abandonné sur le trottoir leurs affaires personnelles: vélos pour enfants décorés aux couleurs du drapeau américain, poussettes et autres chaises pliables. Le petit Aiden McCarthy, lui, s’est retrouvé tout seul. Sa maman Irina et son papa Kevin sont en effet tombés sous les balles du tireur. Dans la confusion générale, l’enfant de 2 ans avait été séparé de ses parents.

Des habitants lui ont porté secours et l’ont mis à l’abri, avant que ses grands-parents maternels ne viennent le récupérer. Selon le père d’Irina, Michael Levberg, Kevin est mort en protégeant son fils. «Aiden était sous son corps quand il s’est fait tirer dessus», confie-t-il au Chicago Sun Times. Quand Michael est arrivé au poste de police pour retrouver son petit-fils, celui-ci lui a lancé: «Maman et papa arrivent bientôt.» La voix brisée par l’émotion, le grand-père d’Aiden a rendu hommage à sa fille et son beau-fils: «Ils étaient fous de leur enfant. Ils voulaient en avoir un deuxième», a-t-il confié.