Les vacances au Luxembourg: Une sortie vraiment gonflée pour les petits et les grands

MEDERNACH - Impossible d’y échapper, si vous voulez permettre à vos enfants de s’éclater sur les plus belles structures gonflables du Grand-Duché! On vous attend au nord-est du pays.

Le hall sportif de Medernach accueille une quinzaine de châteaux gonflables spectaculaires. Vincent Lescaut/L'essentiel

«Calme toi, Laurent», lance une maman à son fils très pressé de rentrer à l’intérieur du tout nouveau centre sportif de Medernach, au nord de Larochette. «On va rester à proximité des châteaux durant plusieurs heures et il aura largement le temps de s’amuser. C’est déjà la deuxième ou troisième fois que l’on revient ici cette semaine et il continue de bien s’amuser», poursuit-elle.

À peine à l'intérieur, c'est l'effervescence. Les enfants courent partout dans cet univers coloré. Un paradis pour les petits et… les grands! Car on a vu des parents sauter sans hésitation, et en toute autorisation, sur la quinzaine de châteaux gonflables présents jusqu’à ce dimanche dans le hall. «C’est la première année que nous sommes ici et tout est nouveau», se félicite Carlo Pletschette, gérant de la société Sprangschlass.Lu.

Vincent Lescaut

« Nos quinze structures gonflables sont les plus grandes du Luxembourg, et peut-être même de la Grande Région. On dispose d’un parcours géant de 17,5 m et notre XXL Park a une surface au sol de 56 m2. Notre château SuperJhemp est unique au monde et le tracteur John Deere fait un véritable carton ».

Une buvette pour les parents

Maisons-relais, fêtes d’anniversaire, familles nombreuses, Sprangschlass.Lu ne laisse vraiment personne indiffèrent au moment de s’éclater et de s’envoyer en l’air. «On propose même des gâteaux de chez Jos et Jean-Marie et on fonctionne vraiment comme une famille», se réjouit Carlo Pletschette.

Vincent Lescaut

«La majeure partie de nos clients viennent du Grand-Duché et de l’Allemagne, plus proche, mais on voit aussi, au niveau de nos réservations que des gens n’hésitent pas à venir de France ou de Belgique».

Pour une journée entière, de 10h à 19h, le prix d’entrée est fixé à 10 euros par enfant et c’est gratuit pour les parents qui peuvent profiter d’une belle buvette, accessible à 100 personnes assises, avec vue sur les châteaux gonflables. Pour les plus petits, il est recommandé de venir en début de journée pour éviter la toute grande foule.