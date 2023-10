Elle retrouve une souris morte dans sa salade

Noire et non pas verte, elle ne courait pas dans l’herbe, mais gisait morte dans une salade. Comme la comptine, la souris retrouvée par deux adolescentes dans un plat prêt à manger, fin septembre, leur est restée dans la tête durant plusieurs jours. «J’ai eu du mal à manger pendant une semaine. Je regardais ma mère cuisiner et même si je savais qu’il n’y avait pas de risque, j’avais besoin de tout vérifier», raconte l’une d’elles. Le jour de la découverte, le duo était passé acheter des salades à l’emporter à la Coop de Montbrillant (NDLR: à Genève). «On a commencé à en manger une jusqu’à ce qu’on tombe sur quelque chose de bizarre. Au début, on ne comprenait pas ce que c’était et quand on a réalisé, ça a été le choc».