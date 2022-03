Persécution : Une star de «Jackass» tabassée par une mamie

L’un des skateurs de l'émission américaine a été hospitalisé après s’être fait rouer de coups avec une batte de baseball par une femme qui avait déjà tenté de le tuer.

Trois jours plus tard, la star de «Jackass» s’est dite «sonnée», dans une interview vidéo au site TMZ.com. Bam Margera a révélé qu’il connait très bien son assaillante: «Cette femme est folle, elle vit tout près de mon bar et se plaint sans cesse des bruits des basses. J’aime faire jouer des groupes chaque semaine, mais elle appelle sans cesse la police», a-t-il déclaré dans une vidéo postée sur le site américain.

Margera a également expliqué que la femme a déjà essayé de le tuer à plusieurs reprises et qu’elle a même tenté de tuer Missy, son épouse, sans raison. Il a enfin révélé qu’elle a menti à la police suite à l’incident: «Elle est arrivée discrètement derrière moi et m’a frappé sur la tête avec une batte de baseball. Je gisais dans une marre de sang au milieu de la route. Elle a appelé les secours et dit: "Quelqu’un a été renversé par une voiture devant chez moi", ce qui est totalement faux. Elle a menti parce qu’elle savait que j’étais inconscient et quand je me suis reveillé j’ai dit: "Je n’ai pas été renversé par une voiture, e"le m’a frappé le crâne avec une batte!’»