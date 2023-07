Une star de la cuisine sur TikTok ouvre un restaurant à Los Angeles

Populaire grâce à ses vidéos de recettes

Sa mère et son beau-père sont les principales sources d'inspiration de cette immigrée du Vietnam, arrivée enfant aux États-Unis. Ils lui rappellent, «à chaque fois» qu'elle est en cuisine, qu'elle «doit faire de bonnes choses et faire confiance à (ses) goûts», ajoute-t-elle.

Et quand elle s'est rendu compte que ses abonnés avaient autant envie de manger que d'apprendre à cuisiner, elle s'est dit: «Allez, je vais saisir cette opportunité non seulement pour apprendre, mais aussi développer mon style de cuisine».

Des vidéos likées des millions de fois

C'est d'ailleurs sur les lieux de son premier «pop-up» qu'elle a lancé Di Di, ouvert depuis jeudi. Malgré des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram, YouTube et TikTok, et des vidéos likées des millions de fois, elle ne craint pas de se faire piller ses recettes. «Souvent, mes recettes en ligne sont très faciles à suivre», dit-elle. «Ici, c'est plus soigné», prévient-elle dans son restaurant, où de gros fauteuils en osier, lampes dorées et plantes tropicales décorent l'espace.