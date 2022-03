Elections législatives britanniques – Une star de la télévision se présente aux législatives

Élections législatives britanniques : Une star de la télévision se présente aux législatives

En mai 2009, le quotidien Daily Telegraph commence à effeuiller une à une les notes de frais des députés. Plus de la moitié d’entre eux ont abusé du système, se faisant rembourser plus d’un million d’euros, d’une île flottante pour canard à des intérêts de prêts immobiliers pour des propriétés qu’ils ne détenaient plus. Dans le lot, Margaret Moran, députée travailliste de Luton, a réclamé 23 550 euros pour traiter la moisissure dans sa résidence secondaire à Southampton.