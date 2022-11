Arts martiaux mixtes: Une star de MMA meurt à l’âge de 38 ans

On ne connaît pas la nature du problème de santé qui a eu raison de l’ancien athlète de la catégorie des mi-lourds. Ce n’était toutefois pas lié au Covid. «La famille Bellator est dévastée de son décès prématuré et nous transmettons nos condoléances à sa famille et ses amis, durant cette épreuve difficile», lit-on dans le communiqué.