Au Canada: Une star du hockey se fait voler sa voiture par trois hommes armés

Quarante-huit heures après avoir subi l’élimination au premier tour des play-off du championnat de NHL contre Tampa Bay (4-3 dans la série), l’attaquant des Toronto Maple Leafs, Mitch Marner (25 ans), a été victime lundi d’une agression à main armée sur un parking situé entre Toronto et Mississauga. Ainsi que le relate le Toronto Sun, trois individus ont braqué l’ailier droit vedette du club ontarien, ainsi que l’un de ses amis, avec deux pistolets et un couteau sur le parking du cinéma Cineplex de l’Avenue Queensway et ont dérobé son véhicule, un Range Rover de couleur noire.