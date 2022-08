Au Brésil: Une star du jiu-jitsu tuée d'une balle dans la tête en boîte de nuit

Suspect en fuite

Il s’est avéré par la suite que l’auteur de l’agression, formellement identifié par plusieurs témoins, était un policier, âgé de 30 ans et qui n’était pas en service. Le suspect a pris la fuite et n’a pas pu être appréhendé.

À 33 ans, Leandro Lo était l’un des plus grands champions de sa discipline, ayant remporté huit fois les championnats du monde de jiu-jitsu brésilien dans cinq catégories de poids différentes, ce qui constitue un record absolu. La Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien (IBJJF) a rendu hommage à l’«un des plus grands athlètes que notre sport ait jamais produit», ajoutant qu’il s’agissait d’«un exemple de véritable ceinture noire, artiste martial et champion sur et en dehors des tapis».