Conquête spatiale: Une start-up japonaise va tenter de poser un robot sur la lune

Si tout se déroule comme prévu, l'alunisseur du programme japonais Hakuto-R entamera sa descente vers la surface lunaire vers 15H40 GMT (17h30 au Luxembourg). Il ralentira sa course à quelque 100 kilomètres au-dessus de la Lune, puis ajustera sa vitesse et son altitude pour effectuer un "atterrissage en douceur" environ une heure plus tard.