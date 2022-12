Police au Luxembourg: Une station-service braquée, deux individus en fuite

Une station-service de Dudelange a été braquée, jeudi peu après 23h30, par deux individus armés. Ils sont entrés dans le commerce, ont menacé les employés présents et sont repartis avec de l'argent liquide. Malgré une chasse à l'homme très vite engagée par la police, les deux braqueurs n'ont pas été retrouvés. Les forces de l'ordre ont toutefois retrouvé l'arme utilisée, abandonnée par les individus, et qui s'est avérée être factice.

«Personne n'a été blessé», a-t-on appris vendredi matin tôt, mais un appel à témoins est lancé pour comprendre les faits et retrouver la trace des malfaiteurs qui auraient pu être aperçus à Dudelange «entre 23h15 et 00h15 environ, entre la route de Luxembourg et la rue du Nord».