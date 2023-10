A Luxembourg: Une statue emblématique de la Grand-Rue est partie

Elle sera restaurée en France et devrait revenir d'ici deux mois, flambant neuve.

L'œuvre installée au Puits Rouge, à l'extrémité de la Grand-Rue, avait souffert des aléas du temps, depuis plus de 40 ans. Sa patine brun foncé et doré d'autrefois a disparu et le cuivre s'est oxydé, donnant au bronze une coloration vert-de-gris. Une croûte de calcaire dû à l'écoulement de l'eau de la fontaine au centre de laquelle se trouve la sculpture est aussi à déplorer.