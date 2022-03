Pour 564 000 euros : Une statue géante de Madiba dévoilée à Pretoria

Une statue de Nelson Mandela, les bras ouverts en signe de réconciliation, a été présentée lundi au siège de la présidence sud-africaine, au lendemain de ses funérailles.

Neuf mètres de haut, 4,5 tonnes de bronze: la sculpture créée par les Sud-Africains Andre Prinsloo et Ruhan Janse van Vuuren a coûté 8 millions de rands (564 000 euros) et est présentée comme la plus grande statue du monde de Nelson Mandela. Souriant, en costume, les bras largement ouverts, le premier président noir d'Afrique du Sud semble saluer la foule. Le chef de l’État Jacob Zuma présent à la cérémonie a souligné que les autres statues de Mandela le présentent plutôt le poing levé.